Caso delivery asesinado en Montero: “hay un prófugo plenamente identificado”

La Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró la captura de dos personas plenamente identificadas y vinculadas con el asesinato de un repartidor (delivery), ocurrido el pasado 19 de mayo. Ambas personas ya se encuentran aprehendidas tras un operativo que busca esclarecer las circunstancias de este violento suceso.

"Se tienen identificadas a tres personas, dos de las órdenes de aprehensión ya han sido ejecutadas, se les tomó la declaración informativa policial y ambos aprehendidos han reconocido que participaron en el hecho", informó el fiscal Luis Alberto La Fuente.

La autoridad judicial añadió que estas personas consumían bebidas alcohólicas entre el 19 y 20 de mayo, y advirtió que aún existe un prófugo y el arma de fuego no ha sido recuperada.

El trasfondo de una tragedia

La víctima de este lamentable hecho fue identificada como Pablo Alexis Claros Barriga, quien se desempeñaba como trabajador de delivery y perdió la vida en un asalto inicialmente relacionado con el robo de su herramienta de trabajo. El joven fue interceptado de manera violenta, transformando un aparente atraco en un homicidio que movilizó a las fuerzas del orden.

Días después del crimen, la motocicleta de la víctima fue hallada abandonada entre unos matorrales, un elemento clave que permitió a los peritos avanzar en la investigación.

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