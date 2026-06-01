Conductores bloquean calles por desabastecimiento de carburantes

La escasez de combustible en La Paz ha generado bloqueos, largas filas y malestar ciudadano, especialmente en sectores como la avenida Montes, calle Uruguay, calle Bozo, calle Ingavi y la plaza San Martín. Conductores y ciudadanos reportan que llevan varios días, incluso tres noches consecutivas, esperando cargar gasolina en estaciones de servicio sin éxito.

“Estamos viviendo bajo la incertidumbre, dejando nuestras casas y nuestros hijos, porque no llega el suministro de gasolina. Vamos a seguir con esta medida hasta que se solucione”, relató un conductor desde uno de los puntos de bloqueo.

Bloqueos como medida de protesta

El malestar se ha radicalizado en los últimos días. Algunos conductores han quemado llantas y colocado calaminas y piedras para bloquear calles estratégicas, incluyendo avenidas principales como Busch y Montes, afectando la circulación y generando caos en el tránsito.

“El viernes llegó una cisterna, pero no abasteció, y desde entonces la gente sigue llegando con la esperanza de recibir combustible. Esto ha motivado los bloqueos en casi todos los surtidores”, indicó un reporte desde el lugar.

Las autoridades han permitido el paso de cisternas parciales y combustible de la GNV, pero la cantidad distribuida no ha sido suficiente para satisfacer la demanda de los conductores y vecinos, quienes exigen un abastecimiento completo y constante.

El panorama en La Paz evidencia que la escasez de combustible ha impactado la movilidad urbana, la economía local y la vida diaria de los habitantes, mientras la población mantiene medidas de presión para exigir soluciones inmediatas a esta crisis.

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