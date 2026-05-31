La Policía Boliviana informó este sábado la habilitación de un código QR para que la ciudadanía pueda consultar de manera rápida y precisa los puntos de bloqueo y cortes de vías registrados en las ciudades de La Paz y El Alto.

La medida fue dada a conocer este 31 de mayo en una publicación en redes sociales, en el que además se advierte sobre diversas manifestaciones y restricciones al tránsito vehicular en distintos sectores del área metropolitana.

Según el informe, existen bloqueos en varios puntos de la ciudad de El Alto, entre ellos la carretera a Laja, el final Santa Fe, Puente Seke, Casa Amarilla, la ex tranca Senkata, distintos cruces de la avenida 6 de Marzo, Puente Río Seco, la Fábrica de Vidrios, la ex parada 8, San Roque, Plaza Ballivián, el Multifuncional y el peaje de la Autopista.

QR habilitado por la Policía

Asimismo, se reportó que la Plaza Murillo permanece sin acceso debido al cierre de vías, mientras que en la carretera hacia los Yungas también existen puntos de bloqueo en Puente de Armas y Puente León.

La institución recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y mantenerse informada a través del código QR habilitado, que concentra información actualizada sobre los sectores afectados por las movilizaciones y cortes de tránsito.

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