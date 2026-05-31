BCB sorprende con figuritas mundialistas de los héroes de los billetes

A pocos días del inicio del Mundial de la FIFA, la pasión por las figuritas vuelve a apoderarse de los aficionados al fútbol. Sin embargo, esta vez el protagonismo no es para las estrellas de las canchas, sino para los personajes históricos que forman parte de los billetes bolivianos.

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó una serie de figuritas inspiradas en el formato de los tradicionales coleccionables mundialistas, teniendo como protagonistas a las personalidades que aparecen en los billetes de 10 y 20 bolivianos.

Cada diseño incluye el nombre del personaje, su departamento de origen y una breve reseña sobre su aporte a la historia del país.

Entre las figuras destacadas se encuentran José Santos Vargas, conocido como el “Tambor” Vargas; Apiaguiki Tüpa; Eustaquio Méndez, el “Moto” Méndez; Genoveva Ríos; Tomás Katari y Pedro Ignacio Muiba, personajes que forman parte de la actual familia de billetes emitida por el ente emisor.

La iniciativa fue bien recibida por los usuarios en redes sociales, quienes destacaron la forma creativa de promover el conocimiento de la historia nacional. Muchos comentarios incluso plantearon la posibilidad de ir más allá de las publicaciones digitales y lanzar un álbum coleccionable.

“Queremos que saquen el álbum de los personajes de los billetes”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Sería genial que tomen en cuenta, para un futuro, realizar publicaciones temáticas de este tipo. Algo así como álbumes temáticos de personajes”.

Mira la programación en Red Uno Play