Suspenden el ampliado de la COB y anuncian cabildo en las próximas horas

La Central Obrera Boliviana (COB) suspendió este sábado su Ampliado Nacional de Emergencia, convocado en la ciudad de El Alto, donde debía analizarse su participación en el diálogo convocado por el Gobierno y la situación política y social del país.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional informó que la suspensión fue asumida por razones de seguridad, con el objetivo de resguardar la integridad de los dirigentes y las bases movilizadas.

“Por estrictas razones de seguridad y con el fin de resguardar la integridad de todos nuestros dirigentes y bases, se determina suspender el Ampliado Nacional de Emergencia convocado para el día de hoy”, señala el pronunciamiento oficial.

El exejecutivo de la COB, Jaime Solares, confirmó la suspensión del encuentro y señaló que la decisión queda sujeta a una nueva convocatoria oficial.

“Sé que este ampliado se ha suspendido hasta nuevo aviso de la Central Obrera Boliviana. Hay la resolución de que se ha suspendido por situaciones que la Central Obrera ha decidido”, manifestó.

Solares indicó además que existe expectativa en distintos sectores por conocer la determinación que asumirá la dirigencia sindical. “Hay mucha gente que quiere ingresar, hay mucha gente a la expectativa”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que una de las principales demandas planteadas es la liberación de las personas detenidas durante los recientes conflictos.

“El verdadero sentido es cuando el Gobierno saque un decreto o algo que garantice la libertad irrestricta para todos los detenidos, empezando por el ejecutivo Mario Argollo y terminando en el último detenido”, declaró.

Respecto a una eventual participación de la COB en el diálogo convocado por el vicepresidente Edmand Lara para este domingo, Solares remarcó que la decisión final dependerá exclusivamente de la dirigencia nacional.

“La última palabra la tiene el Comité Ejecutivo de la COB”, señaló.

“Incluso para determinar si se asiste o no al diálogo convocado por el vicepresidente, la última palabra la tiene el Comité Ejecutivo de la COB”, agregó.

Por su parte, el exejecutivo de la organización Túpac Katari, David Mamani, descartó que exista un acuerdo para instalar mesas de diálogo con el Gobierno y aseguró que el ampliado tenía como finalidad evaluar la situación interna de los sectores movilizados, además de analizar el contexto político nacional.

Desde la dirigencia de la COB se anunció que en las próximas horas se dará a conocer una nueva fecha para el ampliado, además de la convocatoria oficial al cabildo nacional, donde se espera definir la posición del ente matriz frente a la coyuntura actual.

Bolivia atraviesa un mes de movilizaciones continuas, con múltiples puntos de bloqueo instalados en seis de los nueve departamentos, siendo La Paz, Oruro y Cochabamba las regiones más afectadas. Los sectores movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, además de cambios en la política económica.

Desde el Gobierno, la postura oficial ha sido insistir en la instalación de mesas de diálogo con los sectores movilizados. El Ejecutivo ha convocado en reiteradas oportunidades a dirigentes de la COB, organizaciones campesinas y otros sectores sociales; sin embargo, ha condicionado el inicio formal de las negociaciones al levantamiento inmediato de los bloqueos, argumentando que las medidas de presión afectan a la población y al abastecimiento.

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