Paraguay envía más de 7 toneladas de alimentos a Bolivia por crisis de bloqueos

Paraguay se sumó este viernes a los países que brindan apoyo humanitario a Bolivia en medio de la crisis provocada por los bloqueos que ya cumplen 29 días y que afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible e insumos esenciales en distintas regiones del país.

Con más de 7 toneladas de alimentos no perecederos, el Gobierno paraguayo envió asistencia destinada a las familias bolivianas perjudicadas por la emergencia logística generada por las protestas y cortes de carretera.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la ayuda será trasladada mediante un puente aéreo entre la base militar Mariscal Estigarribia, en Paraguay, y el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, utilizando una aeronave de la Fuerza Aérea paraguaya.

La entidad informó que se prevé realizar tres vuelos para completar el traslado de todos los alimentos, los cuales se encuentran organizados en kits familiares para facilitar su distribución.

El embajador de Paraguay en Bolivia, Enrique Guerrero, señaló que esta asistencia representa un gesto de solidaridad y cooperación impulsado por el presidente paraguayo Santiago Peña, en coordinación con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Según explicó, el objetivo es apoyar a las familias afectadas por los problemas de abastecimiento derivados de los bloqueos que persisten en varias carreteras del país.

El Viceministerio de Defensa Civil está a cargo de coordinar la ayuda humanitaria, en un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Boliviana y el Viceministerio de Comercio y Logística Interna, para garantizar que los alimentos lleguen de manera oportuna a las familias necesitadas.

Con este envío, Paraguay se suma a países como Argentina, Chile y Perú, que también expresaron su respaldo a Bolivia en medio de la crisis.

Desde el Gobierno boliviano destacaron que la cooperación internacional busca aliviar el impacto de los bloqueos sobre la población, especialmente en sectores donde la falta de alimentos, medicamentos y combustible golpea con mayor fuerza.

Hace 29 días, diferentes grupos mantienen bloqueadas varias rutas principales del país, pese a los reiterados llamados al diálogo. La medida generó pérdidas millonarias para el sector productivo, dificultades en el transporte, desabastecimiento y una fuerte afectación a la economía nacional.

En medio de este escenario, la llegada de ayuda humanitaria representa un alivio para las familias más golpeadas por la crisis, mientras se espera una solución que permita restablecer la libre transitabilidad y normalizar el abastecimiento en Bolivia.

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