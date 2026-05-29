Argollo reaparece y afirma que acudirá al diálogo si lo aprueban las bases

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este viernes a través de un video y afirmó que serán las bases movilizadas las que decidirán si la organización asistirá o no al diálogo convocado por el Gobierno para buscar una solución al conflicto social que cumple 29 días.

“Mi persona no va a traicionar a nuestras bases y al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria al diálogo que venga tiene que ser decidida por las bases; si manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer, y si determinan continuar con las luchas, vamos a continuar”, aseguró el dirigente sindical.

Argollo remarcó que las decisiones sobre las medidas de presión serán tomadas de manera colectiva por los sectores movilizados y no únicamente por la dirigencia de la COB.

Por otra parte, el ejecutivo de la organización sostuvo que una parte importante de la población que respaldó al presidente Rodrigo Paz actualmente se siente decepcionada por la gestión gubernamental.

“Más del 55% esa base electoral hoy se siente traicionada por el primer mandatario es por eso que está movilizado porque los compromisos que se han hecho en campaña no se han cumplido, ni se han respetado”, manifestó.

La declaración surge en un escenario en que el Gobierno mantiene abierta la convocatoria al diálogo con la COB y otros sectores movilizados, mientras persisten los bloqueos y protestas en distintas regiones del país.

Cabe recordar que sobre Argollo pesa una orden de aprehensión, la cual piden al Gobierno dejarla sin efecto como condición para que el ejecutivo de la COB pueda acudir a las negociaciones.

En ese contexto, hoy el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión contra el máximo dirigente de COB, Mario Argollo, continúa vigente y que el proceso penal en su contra sigue en curso.





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