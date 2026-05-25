En el día 25 de bloqueos en La Paz y El Alto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, se pronunció mediante un video desde la clandestinidad, criticando la discriminación hacia los productores campesinos.

Argollo destacó que los campesinos son los principales productores de la canasta familiar, y lamentó que hayan sido insultados y discriminados en medio del conflicto.

“Nos están queriendo también hacer pelear entre hermanos bolivianos, el oriente y el occidente. La lucha es a nivel nacional, Bolivia es una sola, de Bolívar, de Cambas y Collas”, señaló.

Respaldo

El dirigente insistió en la necesidad de unidad entre los sectores movilizados y valoró el respaldo internacional recibido por el pueblo boliviano, mencionando países como Argentina, Colombia y España.

Expreso rechazo a medidas

Asimismo, el secretario de la COB expresó preocupación por posibles medidas gubernamentales que afectarían los recursos naturales, el precio de la energía y la canasta familiar, reiterando que el movimiento busca defender los derechos y el bienestar de los bolivianos:

“Todas las leyes que está pensando implantar el gobierno son las que preocupan porque están queriendo enajenar nuestros recursos naturales, haciendo subir la energía eléctrica y no mejorando la canasta familiar”, enfatizó.

Llamó a la unidad

El mensaje final de Argollo fue un llamado a la unidad y hermandad del pueblo boliviano, incluso hacia quienes están en desacuerdo o se oponen a las acciones de la COB.

“Gracias, fuerza, mis hermanos, y siempre en la unidad del pueblo boliviano”, concluyó.

Este pronunciamiento refleja la postura de la COB frente a los 25 días de conflicto, destacando la defensa de los productores, la necesidad de unidad y la crítica a la politización de las movilizaciones.

Mira la programación en Red Uno Play