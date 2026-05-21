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Tome sus previsiones: la COB anuncia marcha para hoy en El Alto

La movilización fue convocada para este jueves 21 de mayo en medio de los conflictos y bloqueos que afectan a distintas regiones del país. La concentración comenzará en la Ceja de El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

21/05/2026 7:46

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Foto: Movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB). COB.
La Paz

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La Central Obrera Boliviana (COB) emitió una convocatoria general para una movilización programada para este 21 de mayo, en la que convoca a organizaciones afiliadas y no afiliadas a participar de una marcha denominada “unidad y lucha”.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la organización, la concentración se realizará en la ciudad de El Alto, específicamente en la avenida Naciones Unidas, a la altura de la Multinacional, en el sector de la Ceja.

El cronograma establece que la concentración iniciará a las 08:00, mientras que el comienzo de la marcha está previsto para las 09:00.

“La participación es obligatoria, puntual e impostergable”, señala el comunicado emitido por la organización matriz de los trabajadores.

Convocatoria obligatoria

La COB indicó que la movilización tiene el propósito de fortalecer una jornada de protesta y respaldo a demandas sociales en medio del actual contexto de conflictividad que atraviesa el país.

“Convocamos a todos los compañeros y compañeras a fortalecer esta jornada de movilización en defensa de nuestro pueblo y las demandas de bolivianas y bolivianos”, expresa la convocatoria.

La organización cerró su pronunciamiento con una consigna de respaldo al movimiento sindical: “¡Unidad, lucha y firmeza del movimiento obrero!”.

La convocatoria se produce en un escenario marcado por movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país, situación que mantiene afectaciones en la transitabilidad y el abastecimiento en varias regiones.

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