Gobierno instala mesas técnicas y busca frenar marcha contra la Ley 1720

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Hormando Vaca Díez, informó este martes que el Gobierno instaló mesas técnicas de trabajo con comunidades indígenas y campesinas para atender sus demandas sobre saneamiento y titulación de tierras, en medio de la movilización que rechaza la Ley 157 (registrada como Ley 1720) y avanza rumbo a La Paz.

La autoridad aseguró que la normativa cuestionada “no afecta a ninguna TCO, comunidad indígena ni campesina”, ya que su aplicación es voluntaria y únicamente permite el cambio de titulación de pequeña a mediana propiedad para particulares que así lo soliciten.

“Estamos aquí para explicar que esta ley no perjudica a ningún pueblo indígena ni comunidad campesina. Es una ley voluntaria y no tiene alcance sobre tierras comunitarias”, afirmó Vaca Díez.

Sin embargo, reconoció que parte de los movilizados exige la abrogación de la norma y no acepta la explicación técnica brindada por el Ejecutivo, situación que dificultó el diálogo inicial.

Ante ello, el Gobierno optó por trabajar directamente con cada comunidad en mesas individuales para atender problemas específicos relacionados con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), principalmente retrasos en procesos de saneamiento, asentamientos y titulación de tierras.

Según la autoridad, la problemática de fondo no está vinculada con la Ley 157 (registrada como Ley 1720) , sino con una “inoperancia de más de 20 años” en el saneamiento de tierras.

“Hay comunidades que llevan décadas esperando resolución final y título de propiedad. Esa es la verdadera demanda de fondo y por eso estamos trabajando caso por caso”, sostuvo.

Vaca Díez también sugirió que detrás de la continuidad de la marcha podrían existir intereses políticos, al señalar que algunos sectores persisten en movilizarse pese a la apertura de mesas técnicas.

“Si algunos insisten en marchar a La Paz pese a la explicación técnica y al trabajo que estamos ofreciendo, entonces ya no se trata de una motivación técnica sino política”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play