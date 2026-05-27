Caminaron 7 kilómetros para pasar los bloqueos: Rescatistas ayudan a anciana con fractura de cadera

En la zona de Huajchilla, La Paz, una emergencia médica rutinaria se transformó en una odisea de supervivencia para una adulta mayor. El bloqueo de caminos, reforzado con maquinaria pesada y promontorios de arena extraídos de los cerros, impidió el ingreso de una ambulancia y dejó a la paciente totalmente aislada en su domicilio con una fractura de cadera.

Una odisea a pie por la supervivencia

Ante la imposibilidad de avanzar por vía vehicular, un contingente de 11 rescatistas pertenecientes a tres compañías de voluntarios tuvo que tomar la decisión de realizar la evacuación de la paciente a pie. Los bomberos completaron un extenuante tramo de siete kilómetros cargando la camilla bajo el sol del mediodía, un trayecto en el que afortunadamente contaron con la cooperación momentánea del vehículo de un vecino.

"Esta evacuación debió realizarse por dos o tres personas y en una ambulancia no hubiera tardado más de media hora, lastimosamente ha necesitado el trabajo de 11 rescatistas, ha durado más de tres horas y una ambulancia", lamentó Andrés Ernesto León Mardoñez, bombero de la 2da. Compañía de Bomberos Voluntarios Geos Jucumari.

Indiferencia y hostilidad en las rutas

La travesía de los rescatistas no solo enfrentó obstáculos físicos, sino también una preocupante falta de empatía por parte de quienes lideran las protestas en la región, según indicó León. Durante el recorrido, el equipo debió sortear dos puntos de bloqueo: uno abandonado y otro custodiado por manifestantes que mostraron una actitud hostil hacia el personal médico.

"Si bien se nos dejó pasar a pie, hubo una actitud de indiferencia y burlesca sobre la labor que se estaba realizando", relató el rescatista, evidenciando el menosprecio al que se exponen los cuerpos de socorro.

Estabilización crítica en el terreno

Pese a las adversidades estructurales y el entorno hostil, la paciente fue inmovilizada con una férula especializada, administración de medicamentos y maniobras de soporte prehospitalario. Tras sortear los kilómetros de bloqueo, la paciente fue trasladada finalmente a la ambulancia que esperaba en un tramo habilitado.

"Alrededor de las 17:00 de ayer la señora ingresó al hospital, no había espacio en el Hospital de Clínicas, está en una clínica privada, ya está con sus familiares", informó el voluntario León Mardoñez. Tras el exitoso traslado dentro de la gravedad del caso, el cuerpo de rescatistas extendió sus mejores deseos para la pronta recuperación de la afectada.

Un llamado urgente a la conciencia social

Los paramédicos insisten en que obstruir el paso de asistencia médica pone en riesgo directo la salud y la vida de los ciudadanos más vulnerables.

"Nuestro llamado es a la concientización, a cualquier sector social, como instituciones de primera respuesta, como voluntarios somos apolíticos, no tenemos una posición política ni activismo en el conflicto", concluyó León Mardoñez. La institución, que se autogestiona mediante campañas propias, reiteró la necesidad imperiosa de que se otorgue libre paso a las ambulancias para poder seguir salvando vidas.

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