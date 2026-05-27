Gobernación del Beni gestiona importación de combustible desde Brasil ante bloqueos

El departamento del Beni se declaró en emergencia humanitaria ante la falta de insumos básicos, alimentos, medicamentos y combustible, situación provocada por los bloqueos que se registran en el país desde hace 26 días.

El gobernador del Beni, Jesús Egüez Rivero, explicó que la decisión se tomó tras un recorrido por distintos puntos del departamento.

“Fuimos por los hospitales, mercados y surtidores y realmente fue preocupante ver la desesperación de la ciudadanía”, señaló la autoridad, al describir el impacto de la crisis.

La situación se agravó por los bloqueos en San Julián y Cerro Grande, que han generado aislamiento parcial del departamento y dificultades para el ingreso y salida de productos. El combustible comenzó a ser racionado y los precios de alimentos aumentaron, mientras en hospitales se reporta escasez de insumos básicos.

Egüez indicó además que se han realizado gestiones con el gobierno de Brasil para evaluar la importación de combustible desde Porto Velho, así como el ingreso de medicamentos desde el estado de Rondônia, debido a la crisis de abastecimiento.

“Estamos negociando la posibilidad de poder importar combustible… no tendríamos problemas porque hay toda la logística implementada”, afirmó.

Asimismo, señaló que se analiza el uso de alternativas de transporte fluvial y aéreo para enfrentar la emergencia.

“Rogamos a los dirigentes y a la comunidad que entiendan que necesitamos seguir viviendo en sociedad y democracia, garantizar el estado de derecho y respetar el voto popular; por eso pedimos diálogo e incluso la intervención de la Iglesia si es necesario para evitar llegar a extremos mayores”, manifestó.

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