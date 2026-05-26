Reducción salarial de Paz y su gabinete al 50%: plan de austeridad ahorrará al Estado Bs. 3,7 millones anuales

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se refirió al recorte de los ingresos de las máximas autoridades del país. “El presidente ha sido claro al decir que, a partir de una decisión voluntaria del Gabinete y el presidente, nosotros nos redujimos al 50% nuestro salario”, afirmó el titular de la cartera económica.

Con esta medida oficial, el salario del primer mandatario se fijará en Bs. 12.500, mientras que los ministros percibirán alrededor de Bs. 11.100 mensuales. Esta reducción generará un ahorro de cerca de 283.000 bolivianos al mes y 3,7 millones de bolivianos en términos anuales, manteniéndose vigente por los 5 años de gestión.

Blindaje técnico y transparencia institucional

La autoridad aclaró que esta disposición se ejecutará mediante resoluciones ministeriales específicas y un decreto que estructurará un fondo especial transparente.

“Esto se podrá reasignar a proyectos de salud, educación con la transparencia necesaria y a partir de ahí demostrar esta señal de austeridad”, puntualizó Espinoza.

Asimismo, indicó que el diseño de la norma se ha estructurado minuciosamente para evitar la fuga de profesionales de alta competencia dentro del aparato estatal. “Esto al ser voluntario y al hacerse sobre el salario percibido, no afecta las escalas salariales. No afecta al personal técnico ni otro nivel o poder de gobierno”, garantizó el ministro, explicando que muchos viceministros tienen un perfil técnico indispensable para el Estado.

Autonomía regional y optimización del gasto corriente

Respecto al alcance de la medida en los gobiernos subnacionales, el Ejecutivo recordó el respeto a la legislación vigente e independencia de las regiones.

“En el caso de alcaldías y gobernaciones, hay que recordar que existe la ley de Autonomías que establece que tienen una autonomía de gestión de sus recursos, incluidas las escalas salariales”, manifestó la autoridad.

Por otra parte, Espinoza adelantó que esta acción se complementa con un fuerte ajuste en el presupuesto reformulado para el 2026, el cual espera la aprobación de la Asamblea Legislativa. En dicho documento se proyecta una reducción de cerca de 1.200 millones de bolivianos en presupuesto de gasto corriente para las empresas públicas.

Impacto de la conflictividad social

Al evaluar la coyuntura del país, el ministro lamentó que diversos sectores promuevan movilizaciones con pliegos de peticiones que vulneran el marco legal e impactan directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en la reputación internacional de Bolivia. Ante el complejo escenario, Espinoza advirtió que no se vulnerará el orden democrático ni se negociará bajo presión, sentenciando que “ceder a la violencia, habría sido perder”.

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