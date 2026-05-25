Ante el anuncio de nuevo bloqueos; así están los precios de los principales productos en los mercados de Santa Cruz

En palabras de los comerciantes cruceños, se viven momentos de profunda incertidumbre debido a los bloqueos de carreteras que impiden la llegada regular de alimentos esenciales a Santa Cruz desde Cochabamba. Los principales mercados, como el mercado Abasto, ya reflejan la escasez de diversos productos agrícolas, alterando de forma drástica el presupuesto de las familias cruceñas.

El impacto directo en la canasta familiar

La interrupción en el tránsito vial ha generado un escenario de alta volatilidad en los precios de la canasta familiar. De acuerdo con información recabada en los centros de abastecimiento, el comportamiento de los costos presenta las siguientes variaciones:

Pimentón (docena): Incrementó de Bs. 10 a Bs. 15.

Incrementó de Bs. 10 a Bs. 15. Cebolla verde (3 libras): Sufrió un fuerte incremento de Bs. 5 a Bs. 15.

Sufrió un fuerte incremento de Bs. 5 a Bs. 15. Vainita (3 libras): Registró una subida de Bs. 12 a Bs. 20.

Registró una subida de Bs. 12 a Bs. 20. Piña (unidad): Incrementó su valor de Bs. 12 a Bs. 20.

Incrementó su valor de Bs. 12 a Bs. 20. Zanahoria (3 libras): Presentó una baja de Bs. 8 a Bs. 5.

Presentó una baja de Bs. 8 a Bs. 5. Locoto (3 libras): Reportó un descenso de Bs. 25 a Bs. 10.

Reportó un descenso de Bs. 25 a Bs. 10. Gualele (docena): Redujo su costo de Bs. 12 a Bs. 5 o 7.

Incertidumbre y temor en los sectores comerciales

De acuerdo a los vendedores mayoristas y minoristas, se teme que el desabastecimiento se agudice en las próximas horas si no se liberan las vías estratégicas.

"Tenemos el temor de que no llegue para mañana porque van a bloquear hoy. El locoto ha subido harto. La cebolla como llega de Cochabamba no ha llegado mucho. Dijeron que bloquearían en Samaipata, el sector de los valles", manifestó con preocupación una comerciante.

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