TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

¡La atropelló y huyó! Cámara captó el momento en que una adulta mayor fue arrollada en la Virgen de Cotoca

Familiares de la víctima denunciaron que, tras el accidente, el conductor escapó y hasta el momento no ha sido identificado. Debido a ello, solicitaron ayuda a la población para dar con el paradero del responsable.

Charles Muñoz Flores

25/05/2026 15:34

Agregar Reduno en
Buscan al conductor que atropelló y abandonó a una mujer de la tercera edad en la Virgen de Cotoca. FOTO: RED UNO: Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un vehículo mientras intentaba cruzar la avenida Virgen de Cotoca, a la altura de la zona de la Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz. El conductor involucrado huyó del lugar sin brindar auxilio a la víctima.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento exacto en que la adulta mayor es embestida por el motorizado y queda tendida sobre la vía.

Familiares de la víctima denunciaron que, tras el accidente, el conductor escapó y hasta el momento no ha sido identificado. Debido a ello, solicitaron ayuda a la población para dar con el paradero del responsable.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD