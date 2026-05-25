¡La atropelló y huyó! Cámara captó el momento en que una adulta mayor fue arrollada en la Virgen de Cotoca

Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un vehículo mientras intentaba cruzar la avenida Virgen de Cotoca, a la altura de la zona de la Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz. El conductor involucrado huyó del lugar sin brindar auxilio a la víctima.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento exacto en que la adulta mayor es embestida por el motorizado y queda tendida sobre la vía.

Familiares de la víctima denunciaron que, tras el accidente, el conductor escapó y hasta el momento no ha sido identificado. Debido a ello, solicitaron ayuda a la población para dar con el paradero del responsable.

A continuación, el video:

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