30 años de cárcel para sujeto que acabó con la vida de su pareja; su madre recibió un año por encubrimiento

La Justicia determinó 30 años de cárcel para el acusado del feminicidio de una joven que murió tras recibir una puñalada certera en el corazón. La sentencia fue emitida durante la audiencia de medidas cautelares, donde además se dictó una condena de un año de prisión para la madre del sentenciado por encubrimiento.

La fiscal especializada en delitos contra la vida, Rose Mary Barrientos, informó que el acusado deberá cumplir la pena máxima en la cárcel de Palmasola.

“Terminó la audiencia de medidas cautelares y se dictó sentencia. Ha sido condenado el joven a 30 años de prisión en la cárcel pública de Palmasola en Santa Cruz”, señaló la fiscal.

Según la investigación del Ministerio Público, el ahora sentenciado se encontraba en estado de ebriedad al momento de cometer el crimen. Durante toda la audiencia, el acusado decidió no prestar declaración.

Consultada sobre si el condenado manifestó alguna versión de los hechos, la fiscal respondió: “No, guardó silencio”.

Respecto a la madre del feminicida, Barrientos explicó que recibió una condena de un año de cárcel por haber encubierto el crimen; sin embargo, se le otorgó el perdón judicial.

“30 años para el feminicida y perdón judicial para la madre, pero con una condena de un año por haber encubierto el crimen de su hijo”, indicó la representante del Ministerio Público.

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