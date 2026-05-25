Investigan muerte de joven de 23 años en el viaducto La Paz - Oruro

La Fiscalía activó una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el viaducto de la carretera La Paz-Oruro, en medio de los enfrentamientos registrados durante los operativos de desbloqueo y habilitación del corredor humanitario.

Falleció durante enfrentamientos

El caso se conoció el pasado 23 de mayo en la zona de Vilaque, donde autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento y procedieron al levantamiento legal del cadáver para su posterior traslado a la morgue judicial de La Paz.

De acuerdo con el informe preliminar, la autopsia médico legal ya fue practicada y se espera el resultado de las pericias balísticas, además de otros actos investigativos complementarios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Primeras investigaciones

Las primeras indagaciones señalan que un proyectil impactó en la región del cuello de la víctima, quien presuntamente se encontraba en el sector durante los enfrentamientos ocurridos en el contexto del desbloqueo.

La Policía indicó que, debido a la conflictividad persistente en la zona, aún no logró ingresar al lugar para efectuar una inspección técnica ocular, aunque se realizan gestiones para concretar el acceso y continuar con la investigación.

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