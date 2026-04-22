Protesta de maestros en La Paz deriva en choques con la Policía

Un enfrentamiento entre efectivos policiales y maestros se registró en las cercanías de la Plaza Murillo, en pleno centro de la ciudad de La Paz, durante una jornada de movilización del sector educativo.

La protesta, protagonizada por maestros urbanos, derivó en momentos de alta tensión cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el núcleo político del país, resguardado por un contingente policial.

Según testigos, los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados, mientras que algunos manifestantes respondieron con objetos contundentes, generando un escenario de confrontación en plena vía pública.

La movilización se desarrolló en el marco de una protesta en la que el sector exige mayor presupuesto para la educación y mejoras salariales.

FOTOS: APG

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