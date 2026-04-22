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Comunidad

Protesta de maestros en La Paz deriva en choques con la Policía

Los manifestantes exigen mayor presupuesto para el sector educativo y mejoras salariales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/04/2026 12:39

Foto: Maestro movilizado. APG.
La Paz

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Un enfrentamiento entre efectivos policiales y maestros se registró en las cercanías de la Plaza Murillo, en pleno centro de la ciudad de La Paz, durante una jornada de movilización del sector educativo.

La protesta, protagonizada por maestros urbanos, derivó en momentos de alta tensión cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el núcleo político del país, resguardado por un contingente policial.

Según testigos, los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados, mientras que algunos manifestantes respondieron con objetos contundentes, generando un escenario de confrontación en plena vía pública.

La movilización se desarrolló en el marco de una protesta en la que el sector exige mayor presupuesto para la educación y mejoras salariales.

FOTOS: APG 

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