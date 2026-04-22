¡Salvemos el planeta! Gran recolección de botellas Pet será en La Paz

En el marco del Día de la Madre Tierra, instituciones y recicladores urbanos impulsan una campaña de recolección de botellas Pet que busca generar conciencia ambiental y fomentar el reciclaje en la población.

La actividad es organizada por el Centro de Promoción del Laicado (Ceprolife) junto a asociaciones de eco recicladores, quienes invitan a la ciudadanía a participar este sábado 25 de abril en una jornada que combinará educación ambiental y acción concreta.

“Queremos que esta fecha no se quede solo en el nombre, sino que se traduzca en acciones”, señalaron una de las organizadoras, Amanda Susana Ajata.

La campaña se desarrollará en la Plaza Avaroa, entre las 09:00 y las 12:00, donde los asistentes podrán llevar al menos tres botellas PET y otros materiales reciclables como papel, cartón o latas.

Como incentivo, se entregarán lápices ecológicos elaborados con material reciclado, que además contienen semillas de hortalizas o flores.

“La idea es que, una vez usado el lápiz, pueda sembrarse y generar vida”, explicó Ajata.

Desde el sector de recicladores destacaron que esta actividad también representa una fuente de sustento.

“Damos una segunda oportunidad a materiales como papel, botellas o aluminio, y con eso generamos ingresos para nuestras familias”, indicó una representante de las eco recicladoras.

La campaña también busca visibilizar el trabajo de este sector, considerado vulnerable, pero clave en la gestión de residuos y la protección del medio ambiente.

Además, se promueve la reducción de residuos y el reciclaje en la vida cotidiana.

“Es una responsabilidad de todos cuidar nuestra casa común”, recordaron, en alusión al mensaje impulsado por el Papa Francisco.

La iniciativa está dirigida a toda la familia, con el objetivo de educar especialmente a niños y jóvenes sobre la importancia de reutilizar materiales y reducir el impacto ambiental.

En paralelo, también se destacó el impulso de proyectos educativos sostenibles, como huertos escolares y compostaje, que buscan formar nuevas generaciones con conciencia ecológica.

Los organizadores reiteraron la invitación abierta a la ciudadanía para sumarse a esta jornada y aportar, desde pequeñas acciones, al cuidado del planeta.

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