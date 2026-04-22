“Sacamos a la bebé primero”:​​​​​​​ piloto relata cómo salvó a su familia tras accidente en Beni

Un vuelo que parecía rutinario terminó convirtiéndose en una historia de supervivencia. El capitán José Luis Rosales relató los dramáticos momentos que vivió junto a su familia tras una falla mecánica que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona anegada.

“Algo que nadie espera que le llegue a pasar, pero pasó. Gracias a Dios actuamos rápido para no tener daños mayores”, contó el piloto en entrevista, aún conmovido por lo ocurrido.

La aeronave había partido con normalidad, pero en pleno trayecto comenzaron los problemas técnicos. Ante la emergencia, Rosales tomó una decisión clave: buscar un lugar que permitiera reducir el impacto. “Controlamos la velocidad para que el golpe sea lo más leve posible y evitar estrellarnos”, explicó.

A bordo se encontraban cuatro personas: el piloto, su hermano, su cuñada y una bebé de nueve meses. Tras el impacto en el agua —que alcanzaba entre metro y medio y dos metros de profundidad— la situación se volvió crítica.

“El avión empezó a llenarse de agua. Lo primero fue sacar a la niña, que estaba llorando. Subimos al ala porque era lo único seco”, relató.

Durante varias horas, la familia permaneció sobre el fuselaje de la avioneta, rodeados de agua y sin comunicación. La incertidumbre crecía con el paso del tiempo y la amenaza del mal clima.

“Nos preocupaba que llegue la noche, la lluvia y el frío. Buscábamos cómo cubrir a la bebé, sacando cosas del avión”, recordó el capitán.

El rescate se activó tras la alerta de colegas pilotos, quienes lograron ubicar la aeronave. Finalmente, un helicóptero de la Fuerza Aérea llegó al lugar cerca de las 18:00.

“Cuando escuchamos el helicóptero, fue una alegría enorme. No queríamos pasar la noche ahí”, dijo Rosales.

Tras el rescate, los cuatro ocupantes fueron trasladados a un centro médico. La bebé permanece en observación, pero se encuentra fuera de peligro, al igual que el resto de los tripulantes.

Sobre las causas del incidente, el piloto indicó que aún no hay un informe oficial, aunque se prevé que en las próximas horas se inicien las investigaciones para determinar el origen de la falla mecánica.

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