Un hombre protagonizó una desesperada persecución en Trinidad luego de descubrir que dos delincuentes habían robado el televisor de su domicilio.

Al percatarse del hecho, la víctima salió tras los sospechosos y los encaró en plena calle para exigirles que devolvieran el artefacto.

“Devuélveme mi telecita”, se escucha reclamar al hombre mientras intenta recuperar el televisor.

Sin embargo, los delincuentes lograron escapar. En una primera instancia, huyeron a bordo de una motocicleta de servicio público.

Video:

El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó reacciones de indignación y también comentarios por la insistencia de la víctima para recuperar su televisor.

Mira la programación en Red Uno Play