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“Devuélveme mi telecita”: hombre persiguió a ladrones tras robo en Trinidad

La víctima descubrió que dos delincuentes se llevaban su televisor, salió tras ellos y les exigió que le devolvieran el artefacto.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 9:24

Vecino encaró a delincuentes que le robaron su televisor en Trinidad. Imagen captura.
Beni, Bolivia

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Un hombre protagonizó una desesperada persecución en Trinidad luego de descubrir que dos delincuentes habían robado el televisor de su domicilio.

Al percatarse del hecho, la víctima salió tras los sospechosos y los encaró en plena calle para exigirles que devolvieran el artefacto.

“Devuélveme mi telecita”, se escucha reclamar al hombre mientras intenta recuperar el televisor.

Sin embargo, los delincuentes lograron escapar. En una primera instancia, huyeron a bordo de una motocicleta de servicio público.

Video:

El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó reacciones de indignación y también comentarios por la insistencia de la víctima para recuperar su televisor.

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