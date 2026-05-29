Policía interviene tras pelea entre vecinos y bloqueadores en El Alto

Un enfrentamiento entre vecinos y bloqueadores se registró este mediodía en la ciudad de El Alto, cerca del cruce a Viacha, en inmediaciones del Comando Policial. El hecho dejó como saldo una persona aprehendida y otra herida.

El coronel Ángel Fernando Rojas, comandante regional de la Policía de El Alto, informó que en el lugar se encontraban entre 30 y 40 personas bloqueando la línea troncal. Según el reporte, los vecinos habrían recibido resistencia por parte de los bloqueadores, quienes presuntamente utilizaron piedras y palos durante el enfrentamiento.

“Estas personas se apersonaron a este comando para recibir el auxilio correspondiente. Nos constituimos en el lugar no con la finalidad de desbloquear, sino para evitar que sigan cometiéndose actos de violencia”, explicó el coronel Ángel Fernando Rojas.

Policía separó a ambos grupos

Tras el enfrentamiento, efectivos policiales llegaron al sector y formaron un cordón de seguridad para separar a vecinos y bloqueadores. La intervención permitió calmar los ánimos y restablecer la normalidad en el lugar.

Producto del hecho, una persona fue aprehendida y remitida a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y gravísimas.

Según el reporte, existe una víctima que presenta una herida en la ceja izquierda y que habría identificado a la persona que presuntamente provocó la agresión.

“En consecuencia de esta denuncia, la Policía ha actuado y esta persona fue remitida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, señaló el comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Ángel Fernando Rojas.

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