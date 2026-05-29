Educación virtual en La Paz continúa pese a bloqueos

Los conflictos y marchas en la sede de gobierno obligan a que muchos niños y niñas de La Paz continúen sus clases de manera virtual. En este contexto, los menores se adaptan a diferentes espacios para cumplir con su jornada escolar.

Jacob, un estudiante, acompaña a su madre en su negocio mientras toma clases. Entre tareas y lecciones, busca entretenerse con sus juguetes para sobrellevar el tiempo frente a la computadora.

“Sí, me gusta pasar clases virtuales porque… me aburro un poco. Entonces traigo mis juguetes aquí para jugar un poco”, comenta Jacob.

Desafío para madres y padres trabajadores

Para madres como Alejandra, la educación de los hijos se convierte en un reto doble: atender el negocio y supervisar las clases virtuales.

“No es lo mismo que en el colegio, porque allá están con la profesora. Acá que están en cámara se distraen un poco”, señala Alejandra.

Esperanza de regreso a las aulas

Jacob expresa su deseo de volver pronto a la escuela para reencontrarse con sus compañeros y retomar actividades como fútbol, baloncesto y juegos tradicionales. Los padres de familia esperan el retorno a la normalidad educativa, conscientes de que los más afectados son los niños.

“Sí, les extraño porque ya no los estoy viendo en el colegio… que se solucione porque ellos son los más perjudicados”, añade Jacob.

La situación refleja cómo los menores y sus familias se adaptan a la educación virtual mientras los conflictos persisten en la ciudad, manteniendo la esperanza de un pronto regreso a las aulas.

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