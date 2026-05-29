El Alto: Sectores sociales anuncian que mantendrán los bloqueos

La ciudad de El Alto se encuentra en plena movilización en su día 29 de bloqueos. Uno desde los puntos de concentración, donde Jaime Solares, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el encuentro con los dirigentes concluyó y se ratificó la continuidad de las medidas de presión.

“El pueblo va a continuar con la situación, no es un conflicto menor, es una lucha grande para defender los recursos naturales”, señaló Solares.

Determinaciones de los sectores

Las decisiones fueron respaldadas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, los transportistas de carga pesada y otras organizaciones locales, incluida la Federación de Juntas Vecinales. Todos coincidieron en que las movilizaciones se intensificarán y los bloqueos en carreteras continuarán como forma de presión.

Solares destacó que las acciones buscan evitar la reapertura de la discusión sobre la Constitución Política del Estado, que protege los recursos naturales del país.

“La tranca es la Constitución que ampara y defiende los recursos naturales. No vamos a permitir que se reabra ese problema”, enfatizó el ejecutivo de la COB.

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