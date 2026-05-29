Alcaldía de Cochabamba notifica con fallo que permite usar el relleno de K’ara K’ara mientras se cierra

La Alcaldía del Cercado de Cochabamba realizó este viernes la notificación oficial a vecinos de K’ara K’ara con la resolución del Tribunal Agroambiental que dispone el uso del relleno sanitario mientras se ejecuta el cierre técnico de las celdas 2 y 3.

La determinación judicial establece el ingreso controlado de residuos sólidos como parte del proceso de cierre definitivo del botadero, lo que permitirá nuevamente el ingreso de los carros basureros bajo condiciones técnicas.

En el lugar, personal municipal procedió a colocar la notificación para conocimiento de la población y de la dirigencia del sector, con el objetivo de evitar conflictos y socializar el alcance de la resolución.

La Alcaldía de Cochabamba intentó además realizar una jornada de diálogo con vecinos y el Comité de Movilizaciones de K’ara K’ara para explicar la decisión judicial; sin embargo, no se registró la presencia de dirigentes ni representantes del sector, quienes anteriormente mantenían una vigilia en rechazo al ingreso de residuos.

El municipio aclaró que, mientras tanto, los camiones de EMSA continúan con el recojo de basura en la ciudad, aunque los residuos son trasladados a la planta de industrialización de Cotapachi, que opera con normalidad.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, informó que el municipio no ingresará camiones recolectores a K’ara K’ara sin antes lograr consensos con los vecinos del Distrito 15, priorizando el diálogo y la socialización de la medida para evitar riesgos ambientales y posibles deslizamientos en el área.

“Buscamos garantizar el cierre técnico de las celdas 2 y 3 y evitar impactos que pongan en riesgo a la población”, señaló la autoridad.

Por su parte, el secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, indicó que la convocatoria al diálogo permanece abierta para explicar los alcances de la resolución judicial y la necesidad técnica de concluir el cierre definitivo del relleno sanitario, priorizando la salud pública y la seguridad de las familias del sector.

En tanto, el comandante de la EPI Sur, coronel Gustavo Prieto, informó que se desplegó un patrullaje preventivo en inmediaciones del relleno sanitario para resguardar a funcionarios municipales y vecinos, ante antecedentes de tensión registrados en anteriores intentos de diálogo en la zona.

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