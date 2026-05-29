¿Qué significa que las promociones empresariales ya no necesiten autorización de la AJ?

La reciente promulgación de la Ley N.º 1733 de Alivio Tributario introdujo un cambio importante para empresas, negocios y emprendimientos en Bolivia: las promociones empresariales ya no requerirán autorización previa de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).

La medida fue confirmada oficialmente por la AJ mediante un comunicado difundido tras la entrada en vigencia de la norma.

¿Qué significa esta nueva determinación?

Hasta antes de la nueva ley, muchas empresas debían solicitar autorización de la AJ para realizar promociones comerciales, sorteos, rifas empresariales, campañas publicitarias o entregas de premios.

Ese proceso implicaba:

Trámites administrativos,

Revisión de documentación,

Pago de impuestos o tasas,

Posibles sanciones si la promoción no estaba autorizada.

Con la nueva disposición, esos controles previos dejan de ser obligatorios.

Es decir, desde ahora las empresas podrán lanzar promociones comerciales sin necesidad de pedir permiso a la AJ.

¿A quién beneficia la medida?

Según el Gobierno, el cambio busca beneficiar principalmente a:

Pequeñas empresas

Medianos negocios

Emprendimientos

Comerciantes

Actividades económicas que antes enfrentaban trámites burocráticos y multas.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que anteriormente muchas sanciones resultaban excesivas y afectaban especialmente a sectores pequeños.

“A partir de esta ley las promociones empresariales ya no están sujetas a autorizaciones, impuestos y, más importante, a sanciones, en muchos casos abusivas”, afirmó.

¿Qué pasará con promociones ya autorizadas?

La AJ aclaró que todas las promociones aprobadas antes de la vigencia de la ley seguirán siendo válidas y deberán continuar bajo las reglas con las que fueron autorizadas originalmente.

Es decir, no se anulan ni se modifican automáticamente.

¿La AJ deja de controlar completamente?

No necesariamente. La eliminación de la autorización previa significa que ya no habrá control anticipado para aprobar promociones empresariales, pero las actividades comerciales todavía deberán respetar otras normas vigentes relacionadas con publicidad, protección al consumidor y legalidad de las promociones.

Parte de la Ley del “Perdonazo Tributario”

La medida forma parte de la denominada Ley del Perdonazo Tributario, promulgada por el presidente Rodrigo Paz.

La norma también contempla la condonación de deudas tributarias de hasta Bs 10 millones generadas hasta diciembre de 2017 y durante la gestión 2020, en el contexto de la pandemia.

De acuerdo con el Gobierno, más de 100 mil bolivianos se beneficiarán con esta política de alivio económico, especialmente:

Gremiales

Transportistas

Artesanos

Cuentapropistas

Pequeños empresarios

Emprendedores.

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