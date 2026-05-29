La Lotería Nacional alista el sorteo “Te Amo Mamá”: ¿cuándo será?

La cuenta regresiva ya comenzó. La Lotería Nacional recordó que el gran sorteo “Te Amo Mamá” se realizará el próximo 3 de junio de 2026 y miles de personas aún tienen la posibilidad de comprar su billete para participar por importantes premios económicos.

La campaña especial por el Día de la Madre entregará un premio mayor de Bs 500.000, además de otros montos millonarios y cientos de premios adicionales que han despertado expectativa en todo el país.

El sorteo se llevará a cabo a las 18:00 en el Salón Dorado de la Lotería Nacional, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz N.º 525 esquina Cochabamba, en la ciudad de La Paz.

Premios del sorteo “Te Amo Mamá”

Premio Mayor: Bs 500.000

Segundo Premio: Bs 30.000

Tercer Premio: Bs 15.000

700 premios de Bs 50

Cada billete tiene un costo de Bs 50 y todavía puede adquirirse tanto de manera presencial como online.

¿Cómo comprar el billete por internet?

Las personas interesadas pueden comprar su lotería desde cualquier celular o computadora siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Lotería Nacional: https://www.lonabol.gob.bo/index.html Registrarse con correo electrónico y contraseña. Elegir el número de billete deseado. Realizar el pago mediante código QR. Recibir automáticamente el billete digital.

La entidad recordó además que cada billete adquirido ayuda a financiar obras benéficas y hospitalarias en beneficio de miles de bolivianas y bolivianos.

“Regala sueños. Tu momento de ganar es ahora”, señala la campaña promocional difundida por la Lotería Nacional.

La institución también pidió a la población participar con responsabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play