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Cierre de Plaza Murillo golpea ventas de caseritas de desayuno tradicional

Comerciantes que por más de dos décadas ofrecen desayunos en inmediaciones del kilómetro cero reportan una drástica caída en sus ventas debido a las restricciones de acceso y al alza de precios de productos básicos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/05/2026 11:03

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Foto: Caseritas perjudicadas por el cierre de la Plaza Murillo al público. Red Uno.
La Paz

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La conflictividad social y el cierre de accesos a Plaza Murillo están afectando duramente a las caseritas que diariamente ofrecen desayunos tradicionales en el centro paceño, reduciendo significativamente su clientela y obligándolas a modificar su menú ante la escasez y encarecimiento de insumos.

22 años vendiendo en la Plaza Murillo

Uno de estos casos es el puesto iniciado hace 22 años por doña Silvia Ibáñez y que actualmente es atendido por sus hijas, quienes aseguran que la situación económica se ha vuelto cada vez más complicada.

Según relataron, antes de las restricciones llegaban a vender cerca de 200 desayunos por jornada, pero actualmente esa cifra se redujo a la mitad debido a la ausencia de policías, militares, funcionarios públicos y transeúntes que solían consumir sus productos.

Incremento de insumos

A ello se suma el incremento de precios de los alimentos. Las comerciantes señalaron que tuvieron que retirar opciones como el pollo del menú por falta de abastecimiento y altos costos, manteniendo solo alternativas más accesibles como sándwiches de palta, bebidas calientes y productos básicos.

Pese a ello, aseguran que decidieron mantener los precios para no afectar aún más a sus caseros habituales, absorbiendo parte del impacto económico.

Las vendedoras hicieron un llamado a la ciudadanía a apoyar el comercio local, recordando que muchas familias dependen de las ventas diarias para sostener sus hogares en medio de una coyuntura marcada por bloqueos, restricciones y encarecimiento de productos.

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