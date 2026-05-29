Cierre de Plaza Murillo golpea ventas de caseritas de desayuno tradicional

La conflictividad social y el cierre de accesos a Plaza Murillo están afectando duramente a las caseritas que diariamente ofrecen desayunos tradicionales en el centro paceño, reduciendo significativamente su clientela y obligándolas a modificar su menú ante la escasez y encarecimiento de insumos.

22 años vendiendo en la Plaza Murillo

Uno de estos casos es el puesto iniciado hace 22 años por doña Silvia Ibáñez y que actualmente es atendido por sus hijas, quienes aseguran que la situación económica se ha vuelto cada vez más complicada.

Según relataron, antes de las restricciones llegaban a vender cerca de 200 desayunos por jornada, pero actualmente esa cifra se redujo a la mitad debido a la ausencia de policías, militares, funcionarios públicos y transeúntes que solían consumir sus productos.

Incremento de insumos

A ello se suma el incremento de precios de los alimentos. Las comerciantes señalaron que tuvieron que retirar opciones como el pollo del menú por falta de abastecimiento y altos costos, manteniendo solo alternativas más accesibles como sándwiches de palta, bebidas calientes y productos básicos.

Pese a ello, aseguran que decidieron mantener los precios para no afectar aún más a sus caseros habituales, absorbiendo parte del impacto económico.

Las vendedoras hicieron un llamado a la ciudadanía a apoyar el comercio local, recordando que muchas familias dependen de las ventas diarias para sostener sus hogares en medio de una coyuntura marcada por bloqueos, restricciones y encarecimiento de productos.

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