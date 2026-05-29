¿En qué consiste y cómo solicitar el beneficio por gastos funerarios de la Renta Dignidad?

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recordó a la población que está vigente el Beneficio de Gastos Funerales de la Renta Dignidad, una ayuda económica de Bs 1.800 destinada a cubrir parte de los gastos de sepelio de personas beneficiarias fallecidas.

Este pago único puede ser solicitado por el familiar o la persona que haya asumido los costos funerarios, siempre que no exista otro beneficio similar cubierto por el Seguro Social Obligatorio.

Requisitos

La entidad explicó que el trámite puede realizarse presentando documentación básica como la fotocopia de la cédula de identidad del beneficiario fallecido, la cédula del solicitante y el certificado de defunción, en original o copia legible.

Además, los requisitos varían según el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. Si la solicitud se presenta dentro de los primeros seis meses, se debe entregar la factura o recibo original de los gastos funerarios a nombre del solicitante. En caso de presentar recibo, este debe estar respaldado por dos testigos con sus respectivos documentos de identidad.

Si el trámite se realiza entre los seis y 18 meses posteriores al fallecimiento, se debe añadir documentación que acredite el parentesco con la persona beneficiaria.

La Gestora indicó que, una vez revisados y validados los documentos, el pago se efectúa a través de entidades financieras autorizadas, en un plazo de hasta 30 días calendario.

Con este beneficio, la institución busca brindar apoyo económico a las familias en un momento difícil y facilitar el acceso a un respaldo destinado a cubrir parte de los gastos funerarios.

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