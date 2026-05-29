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Así fue la reacción de vecinos que despejaron puntos de bloqueo en El Alto (video)

Los vecinos expresaron su rechazo a las medidas de presión y denunciaron que parte de los movilizados provendría de otros municipios. La protesta derivó en la apertura de rutas estratégicas del sector.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/05/2026 9:26

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Foto: Vecinos enfrentan a bloqueadores en El Alto. Captura de pantalla.
El Alto

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Vecinos de la zona Villa Bolívar protagonizaron un enfrentamiento verbal con grupos movilizados y procedieron a expulsar a bloqueadores que mantenían cerradas vías estratégicas del sector.

Los habitantes manifestaron su molestia y aseguraron estar cansados de las constantes medidas de presión que afectan la circulación vehicular y peatonal en la ciudad de El Alto.

Bloqueadores de otros municipios

Según denunciaron, varios de los movilizados pertenecerían a otros municipios, situación que generó mayor rechazo entre los vecinos, quienes exigieron que no se utilice a El Alto como punto de presión para conflictos ajenos al municipio.

“Ya estamos cansados de que vengan a perjudicar a la ciudad y a paralizar nuestras actividades”, señalaron algunos vecinos durante la protesta.

El malestar se da en medio de varios días de bloqueos que han provocado dificultades en el abastecimiento, el transporte y el normal desarrollo de actividades comerciales y laborales tanto en El Alto como en la sede de gobierno.

La intervención vecinal refleja el creciente descontento ciudadano frente a las movilizaciones, mientras persiste la tensión social en distintos puntos del departamento de La Paz.

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