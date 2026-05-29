¿Cambios en la temperatura? Así estará el clima este viernes en Santa Cruz

Santa Cruz tendrá este viernes 29 de mayo el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 19°C, según informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El especialista explicó que las condiciones climáticas estarán marcadas por vientos predominantes del norte con ráfagas que alcanzarán los 32 kilómetros por hora, lo que permitirá mantener mañanas frescas, pero dará paso a tardes cálidas en gran parte del departamento.

“Este será el día más caluroso de la semana, con 30 grados centígrados y una temperatura mínima de 19 grados”, señaló Alpire.

Asimismo, indicó que la velocidad moderada de los vientos favorecerá una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día. Sin embargo, conforme avance la jornada y aumente la radiación solar, las temperaturas se elevarán.

“Las ráfagas del viento del norte solamente rotarán hasta 32 kilómetros por hora, lo que implica que tendremos nuevamente mañanas frescas y tardes cálidas”, precisó el agrometeorólogo.

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