Tome previsiones: así estará el tiempo este sábado en su región

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 23 de mayo se registrarán tormentas eléctricas en varias regiones de Bolivia, principalmente en el occidente del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente se prevé una jornada marcada por cielos poco nubosos y con lluvias en el departamento paceño.

En La Paz, se espera una jornada con lluvias; las temperaturas oscilarán entre 5°C y 17°C.

El Alto tendrá condiciones similares, con una mínima de -2°C y máxima de 1°C.

En Oruro, se espera una jornada nubosa con temperaturas entre -2°C y 17°C.

Mientras que Potosí registrará valores entre -3°C y 19°C, un día poco nuboso y sin probabilidad de lluvias.

Foto: Reporte del clima. Senamhi.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y sin lluvias, de igual manera con bajas temperaturas.

En Cochabamba, se presentarán chubascos aislados; la temperatura irá de 9°C a 28°C.

Sucre tendrá cielos nubosos y valores entre 7°C y 19°C, con un cielo nuboso.

Por su parte, Tarija registrará una jornada nubosa, sin precipitaciones, con temperaturas entre 4°C y 18°C.

Oriente

En el Oriente del país se prevé clima templado y mayormente nublado, sin lluvias en toda la región.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos con temperaturas entre 13°C y 24°C, sin lluvias.

En Trinidad, se esperan valores entre 14°C y 25°C, con cielos nubosos y sin lluvias.

Mientras que Cobija no registrará precipitaciones, con temperaturas entre 16°C y 27°C y presentará cielos nubosos.

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