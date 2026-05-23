Policías y militares son desplegados para asegurar corredor humanitario

Policías y militares fueron desplegados la madrugada de este sábado en distintos puntos estratégicos para asegurar el paso de vehículos que transportan insumos esenciales hacia La Paz y El Alto, en medio de los bloqueos que afectan varias carreteras.

Las caravanas y buses que trasladan a los efectivos ya partieron rumbo a la ruta La Paz – Oruro, donde persiste al menos un punto de bloqueo que será intervenido para restablecer la transitabilidad y permitir el paso del corredor humanitario.

Una de las características del operativo es que cada vehículo que transporta personal policial y militar lleva una bandera blanca, como señal de que la misión busca priorizar el diálogo y garantizar ayuda humanitaria antes que generar confrontaciones.

El operativo tiene como finalidad asegurar el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos, oxígeno medicinal y otros productos esenciales, además de brindar tranquilidad a la población afectada por la escasez y los conflictos sociales registrados en los últimos días.

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