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Policías y militares son desplegados para asegurar corredor humanitario

Buses y vehículos con efectivos policiales y militares iniciaron su desplazamiento para habilitar el corredor humanitario en la ruta La Paz – Oruro, con el objetivo de garantizar el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal a la sede de gobierno y la ciudad de El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 5:59

Agregar Reduno en
Foto: Contigente de efectivos policiales. Policía Boliviana.
La Paz

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Policías y militares fueron desplegados la madrugada de este sábado en distintos puntos estratégicos para asegurar el paso de vehículos que transportan insumos esenciales hacia La Paz y El Alto, en medio de los bloqueos que afectan varias carreteras.

Las caravanas y buses que trasladan a los efectivos ya partieron rumbo a la ruta La Paz – Oruro, donde persiste al menos un punto de bloqueo que será intervenido para restablecer la transitabilidad y permitir el paso del corredor humanitario.

Una de las características del operativo es que cada vehículo que transporta personal policial y militar lleva una bandera blanca, como señal de que la misión busca priorizar el diálogo y garantizar ayuda humanitaria antes que generar confrontaciones.

El operativo tiene como finalidad asegurar el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos, oxígeno medicinal y otros productos esenciales, además de brindar tranquilidad a la población afectada por la escasez y los conflictos sociales registrados en los últimos días.

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