¿Enviará carga a La Paz? Conozca los únicos puntos oficiales y autorizados para el envío seguro de carga aérea

Frente al incremento de despachos de alimentos por los bloqueos de carreteras, las autoridades habilitan canales oficiales de contacto y direcciones exactas a nivel nacional.
22/05/2026 20:01
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El persistente bloqueo de carreteras que asfixia la economía del país ha disparado la demanda de transporte aéreo como el último recurso para el abastecimiento de alimentos esenciales, como carne de res y pollo, hacia la ciudad de La Paz y otras regiones afectadas.
Ante este escenario de alta necesidad, personas inescrupulosas intentan aprovecharse de la urgencia familiar. Por ello, Boliviana de Aviación (BoA) emitió un aviso urgente aclarando que los únicos puntos autorizados para la recepción y entrega de encomiendas son las oficinas oficiales de BoA Cargo. La estatal enfatizó de manera tajante la prohibición de realizar pagos o coordinar envíos mediante personas particulares, cuentas no oficiales o canales no verificados.
Direcciones autorizadas de BoA Cargo por región
Para brindar total seguridad a los usuarios y evitar fraudes informáticos o logísticos, la empresa detalló la ubicación exacta de sus oficinas habilitadas en el territorio nacional:
Canales de atención y contacto verificado
Si los usuarios necesitan realizar consultas sobre tarifas, horarios específicos de atención o el estado de sus paquetes perecederos, la aerolínea ha centralizado su comunicación en líneas directas verificadas. Los ciudadanos pueden comunicarse a nivel nacional a través del Contact Center al 901-10-5010 o mediante la línea de WhatsApp 71730949. Asimismo, se han habilitado números específicos para las principales ciudades del eje troncal: 3148400 en Santa Cruz, 4177961 en Cochabamba y 2166565 en la ciudad de La Paz. Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier número telefónico paralelo que no figure en estos registros institucionales.
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