¿Enviará carga a La Paz? Conozca los únicos puntos oficiales y autorizados para el envío seguro de carga aérea

El persistente bloqueo de carreteras que asfixia la economía del país ha disparado la demanda de transporte aéreo como el último recurso para el abastecimiento de alimentos esenciales, como carne de res y pollo, hacia la ciudad de La Paz y otras regiones afectadas.

Ante este escenario de alta necesidad, personas inescrupulosas intentan aprovecharse de la urgencia familiar. Por ello, Boliviana de Aviación (BoA) emitió un aviso urgente aclarando que los únicos puntos autorizados para la recepción y entrega de encomiendas son las oficinas oficiales de BoA Cargo. La estatal enfatizó de manera tajante la prohibición de realizar pagos o coordinar envíos mediante personas particulares, cuentas no oficiales o canales no verificados.

Direcciones autorizadas de BoA Cargo por región

Para brindar total seguridad a los usuarios y evitar fraudes informáticos o logísticos, la empresa detalló la ubicación exacta de sus oficinas habilitadas en el territorio nacional:

Santa Cruz: Aeropuerto Internacional Viru Viru, Sección Carga Santa Cruz.

Aeropuerto Internacional Viru Viru, Sección Carga Santa Cruz. La Paz: Aeropuerto Internacional El Alto, Sección Carga.

Aeropuerto Internacional El Alto, Sección Carga. Cochabamba: Avenida Killman, ex Terminal de Aeropuerto Cochabamba.

Avenida Killman, ex Terminal de Aeropuerto Cochabamba. Sucre: Av. Venezuela Nº 1221, zona central.

Av. Venezuela Nº 1221, zona central. Cobija: Calle Ernesto Nishikawa Nº 50, entre Bahía y Antofagasta (paralela al Stadium).

Calle Ernesto Nishikawa Nº 50, entre Bahía y Antofagasta (paralela al Stadium). Trinidad: Aeropuerto Tte. Jorge Henrich, Terminal de carga Trinidad.

Aeropuerto Tte. Jorge Henrich, Terminal de carga Trinidad. Uyuni: Carretera Salida a Oruro, Aeropuerto Joya Andina.

Carretera Salida a Oruro, Aeropuerto Joya Andina. Tarija (Doble modalidad): Entregas: Calle 15 de Abril, entre Suipacha y Méndez Nº 258. Recepción: Aeropuerto Oriel Lea Plaza, al lado de los mostradores de check-in de BoA.

Oruro (Doble modalidad): Ciudad: Calle La Plata Nº 6256, entre Murguía y Sucre. Aeropuerto: Aeropuerto de Oruro Juan Mendoza (Final Av. Villarroel S/N, Urb. Pedro Ferrari).



Canales de atención y contacto verificado

Si los usuarios necesitan realizar consultas sobre tarifas, horarios específicos de atención o el estado de sus paquetes perecederos, la aerolínea ha centralizado su comunicación en líneas directas verificadas. Los ciudadanos pueden comunicarse a nivel nacional a través del Contact Center al 901-10-5010 o mediante la línea de WhatsApp 71730949. Asimismo, se han habilitado números específicos para las principales ciudades del eje troncal: 3148400 en Santa Cruz, 4177961 en Cochabamba y 2166565 en la ciudad de La Paz. Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier número telefónico paralelo que no figure en estos registros institucionales.

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