Cancillería exige frenar la violencia contra periodistas; tras agresiones en La Paz

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia manifestó su solidaridad con los periodistas, reporteros y camarógrafos que sufrieron agresiones físicas durante las recientes movilizaciones sociales en La Paz. La institución enfatizó que la integridad de los profesionales de la información debe ser blindada y respetada de manera prioritaria en cualquier escenario de alta conflictividad social.

De acuerdo al comunicado, se indica que los derechos y las libertades democráticas del país deben ejercerse siempre bajo el marco del respeto mutuo y la convivencia pacífica. Por esta razón, se remarcó la urgencia de preservar la paz social y las garantías constitucionales vigentes para evitar que el clima de confrontación continúe escalando en las calles.

Un llamado al entendimiento

En este contexto, el ministerio enfatiza en que la actual coyuntura nacional requiere de manera indispensable activar mecanismos de diálogo franco y responsabilidad ciudadana. Solo mediante el respeto institucional mutuo será posible superar las tensiones actuales sin profundizar las divisiones en la sociedad boliviana.

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