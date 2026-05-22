Mario Argollo reaparece desde la clandestinidad y ratifica movilizaciones de la COB

El dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció mediante un mensaje difundido desde la clandestinidad, en el que negó haberse fugado del país y ratificó que la dirigencia sindical continúa acompañando las movilizaciones que se desarrollan en diferentes regiones de Bolivia.

Argollo aseguró que no se encuentra alejado de sus bases ni fuera del territorio nacional, como, según dijo, intentó hacer ver el Gobierno. Señaló que la dirigencia permanece en la lucha, aunque en condiciones de persecución política y con limitaciones para mantener contacto directo con los sectores movilizados.

El dirigente cuestionó el reciente mensaje presidencial y afirmó que, en lugar de respuestas claras a la población, el Gobierno habría optado por criminalizar la protesta y vincular a dirigentes sindicales con hechos vandálicos.

Desde la COB sostienen que el Ejecutivo no estaría mostrando una voluntad real para resolver los problemas estructurales que afectan al país, entre ellos el encarecimiento de la canasta familiar, la falta de insumos, la calidad del combustible y la preocupación por nuevas leyes anunciadas por el Gobierno.

Argollo también denunció que se habría vulnerado el fuero sindical, los derechos laborales y la Constitución Política del Estado. Aseguró que, pese a los procesos judiciales, órdenes de aprehensión y acciones legales, existen más dirigentes dispuestos a continuar encabezando las movilizaciones.

El dirigente afirmó que las protestas no responden a intereses políticos o sectoriales, sino a demandas sociales vinculadas a la crisis económica que afecta a la población. En ese marco, destacó la participación de sectores afiliados a la COB, organizaciones autoconvocadas, transportistas, mineros, gremiales y otros sectores que se sumaron a las medidas de presión.

Asimismo, sostuvo que los bloqueos se estarían extendiendo a nivel nacional y mencionó movilizaciones en departamentos como La Paz, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto de alta tensión. El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que se busca a Mario Argollo y a otros dirigentes que cuentan con órdenes de aprehensión por presuntamente instigar hechos de violencia registrados durante las movilizaciones.

Desde la COB denuncian persecución política y aseguran que las medidas de presión continuarán mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.

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