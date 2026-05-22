¿Cuándo cae el Día de la Madre en Bolivia? Todo lo que debes saber

En todo el país se prevén actos escolares, serenatas y actividades especiales, mientras que los regalos más buscados incluyen tecnología, detalles personalizados y experiencias de bienestar.
22/05/2026 12:55
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Este año, el Día de la Madre se festejará el miércoles 27 de mayo, como ocurre cada año de manera fija en el calendario nacional. Aunque no es considerado un feriado oficial, tradicionalmente el Gobierno dispone tolerancia laboral de media jornada para las madres trabajadoras.
Una fecha con valor histórico
La conmemoración tiene un profundo significado histórico para Bolivia, ya que recuerda la valentía de las Heroínas de la Coronilla, mujeres cochabambinas que lucharon por la independencia el 27 de mayo de 1812.
Los regalos más recomendados
Entre las opciones más populares para este 2026 destacan los regalos relacionados con experiencias de relajación, tecnología útil y detalles personalizados.
Tecnología
Celulares y tablets
Smartwatches
Audífonos inalámbricos
Electrodomésticos
Detalles personalizados
Tazas y recuerdos con nombres o fotos
Joyas grabadas
Álbumes familiares
Cartas escritas a mano
Bienestar y experiencias
Desayunos sorpresa a domicilio
Sesiones de spa y masajes
Cenas especiales
Velas aromáticas y plantas decorativas
Para las madres más activas también se recomiendan zapatillas deportivas, ropa fitness o accesorios para ejercicios.
Un festejo lleno de cariño
Más allá del regalo, muchas familias coinciden en que compartir tiempo de calidad, organizar un almuerzo familiar o simplemente agradecer el esfuerzo diario de las madres sigue siendo el detalle más valioso en esta fecha tan especial para los bolivianos.
Un homenaje con valor histórico
La celebración tiene un profundo significado histórico en el país. El 27 de mayo recuerda la gesta de las Heroínas de la Coronilla, un grupo de mujeres cochabambinas que en 1812 enfrentaron la lucha por la independencia en defensa de su tierra y su familia.
Por ello, esta fecha no solo es una jornada de regalos y celebraciones, sino también un homenaje al coraje, la entrega y el sacrificio de las madres bolivianas.
Celebraciones en todo el país
Durante el mes de mayo, colegios, instituciones y familias organizan actos especiales, serenatas, bailes y actividades culturales dedicadas a las madres.
En paralelo, restaurantes, centros comerciales y emprendimientos aprovechan la fecha con promociones, mientras que en las calles aumenta la venta de flores, chocolates y detalles personalizados.
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