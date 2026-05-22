¿Cuándo cae el Día de la Madre en Bolivia? Todo lo que debes saber

Este año, el Día de la Madre se festejará el miércoles 27 de mayo, como ocurre cada año de manera fija en el calendario nacional. Aunque no es considerado un feriado oficial, tradicionalmente el Gobierno dispone tolerancia laboral de media jornada para las madres trabajadoras.

Una fecha con valor histórico

La conmemoración tiene un profundo significado histórico para Bolivia, ya que recuerda la valentía de las Heroínas de la Coronilla, mujeres cochabambinas que lucharon por la independencia el 27 de mayo de 1812.

Los regalos más recomendados

Entre las opciones más populares para este 2026 destacan los regalos relacionados con experiencias de relajación, tecnología útil y detalles personalizados.

Tecnología

Celulares y tablets

Smartwatches

Audífonos inalámbricos

Electrodomésticos

Detalles personalizados

Tazas y recuerdos con nombres o fotos

Joyas grabadas

Álbumes familiares

Cartas escritas a mano

Bienestar y experiencias

Desayunos sorpresa a domicilio

Sesiones de spa y masajes

Cenas especiales

Velas aromáticas y plantas decorativas

Para las madres más activas también se recomiendan zapatillas deportivas, ropa fitness o accesorios para ejercicios.

Un festejo lleno de cariño

Más allá del regalo, muchas familias coinciden en que compartir tiempo de calidad, organizar un almuerzo familiar o simplemente agradecer el esfuerzo diario de las madres sigue siendo el detalle más valioso en esta fecha tan especial para los bolivianos.

Un homenaje con valor histórico

La celebración tiene un profundo significado histórico en el país. El 27 de mayo recuerda la gesta de las Heroínas de la Coronilla, un grupo de mujeres cochabambinas que en 1812 enfrentaron la lucha por la independencia en defensa de su tierra y su familia.

Por ello, esta fecha no solo es una jornada de regalos y celebraciones, sino también un homenaje al coraje, la entrega y el sacrificio de las madres bolivianas.

Celebraciones en todo el país

Durante el mes de mayo, colegios, instituciones y familias organizan actos especiales, serenatas, bailes y actividades culturales dedicadas a las madres.

En paralelo, restaurantes, centros comerciales y emprendimientos aprovechan la fecha con promociones, mientras que en las calles aumenta la venta de flores, chocolates y detalles personalizados.

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