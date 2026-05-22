Milton Cortez llega a Oruro entre aplausos y reconocimiento de la Gobernación

El cantante, compositor y actor Milton Cortez llegó a la ciudad de Oruro, donde fue recibido con muestras de cariño de sus seguidores y un reconocimiento por parte de las autoridades departamentales encabezadas por el gobernador Edgar Sánchez.

Durante un acto realizado en el despacho de la Gobernación, el artista agradeció el afecto de la población orureña e invitó al público a participar de los conciertos que ofrecerá este 22 de mayo en Oruro y el próximo 27 de mayo en La Paz.

“Queremos invitar a toda la población a compartir estos conciertos preparados con mucho cariño”, expresó Cortez durante la presentación oficial.

El artista también anunció el próximo estreno de la película “Las Vidas de Laura”, un thriller policial cuya presentación está prevista entre agosto y septiembre de este año.

Por su parte, el gobernador Edgar Sánchez destacó la trayectoria artística de Milton Cortez y resaltó el aporte cultural que representa para Bolivia.

Asimismo, valoró la realización de actividades artísticas y culturales en el departamento.

“Es importante apoyar y difundir este tipo de eventos culturales que fortalecen nuestra identidad y acercan a la población al arte”, señaló la autoridad departamental.

Durante su llegada, el artista recibió muestras de afecto de seguidores y asistentes que se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y expresarle su admiración.

La presentación oficial contó además con la presencia de medios de comunicación y autoridades, quienes dieron la bienvenida al artista y promovieron las actividades culturales programadas en Oruro.

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