Reporte actualizado: estos son los bloqueos activos en La Paz y El Alto

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado este 22 de mayo en el que advierte sobre múltiples manifestaciones, marchas y bloqueos de vías en las ciudades de La Paz y El Alto, además de carreteras interdepartamentales.

Según el informe, la Central Obrera Boliviana (COB) junto a organizaciones sociales y campesinas como la Federación Tupac Katari y la Federación Bartolina Sisa encabezan una marcha denominada “Por la vida para salvar Bolivia”, que se concentra en la avenida Naciones Unidas – zona La Portada.

Asimismo, en la ciudad de El Alto se reportan concentraciones en el sector del Teleférico Rojo impulsadas por la Federación de Transportes Interprovinciales y la Fejuve El Alto, en medio de protestas y mitines.

También se prevé una movilización en la avenida Juan Pablo II, altura Teleférico Azul, con participación de la Federación de Juntas Vecinales y el Distrito 7, que mantiene concentración y marcha de protesta.

En la ciudad de La Paz, se informó sobre una concentración en calles de Socabaya – sector mercado, protagonizada por la organización “La Paz Limpia”.

El reporte policial además advierte que Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías debido a las movilizaciones.

Bloqueos en carreteras interdepartamentales

La Policía detalló además varios puntos de bloqueo en rutas principales:

En la carretera La Paz – Yungas se registran bloqueos en Palos Blancos, tranca Tajlihuli y Cruce Sapecho.

En la vía La Paz – Oruro, los puntos afectados incluyen Sica Sica, Konani, Patacamaya, Achica Arriba y Senkata.

En la ruta hacia Copacabana se reportan bloqueos en Batallas, Achacachi y Ancoraimes.

En la carretera a Desaguadero, los bloqueos se concentran en Tiahuanaco, Jesús de Machaca y Guaqui.

Mientras que en la vía a Viacha se reportan puntos de bloqueo en el municipio de Viacha, avenida Ladislao Cabrera y el puente Jacha Tupo.

Foto: Una nueva marcha de juntas vecinales desciende desde El Alto. APG.

En la ciudad de El Alto, además, se identifican bloqueos en la zona Sur, Ballivián, Faro Murillo, Ceja Multifuncional, peaje de la autopista, cruce Viacha, carretera Palca, Río Abajo y Achocalla.

La Policpia Boliviana recuerda a la población civil que, ante cualquier caso dme emergencia, puede contactarse a los siguientes números: RP-110, Tránsito - 62482810, Bomberos - 119, FELCV - 67000523 y DIPROVE - 22422518.

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