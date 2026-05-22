ABC denuncia daños a la Autopista La Paz - El Alto por bloqueos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, denunció este jueves daños ocasionados a la infraestructura vial de la autopista La Paz – El Alto, tras el paso de una marcha de sectores sociales que descendió hacia la sede de Gobierno.

De acuerdo al reporte preliminar, durante la movilización se registró la destrucción de tres paneles de mallas antideslumbrantes ubicadas en el carril de bajada.

Asimismo, se evidenció afectaciones a la capa de rodadura asfáltica provocadas por el arrastre, lanzamiento y acumulación de piedras y escombros sobre la plataforma vial, concentrándose los daños mayores en los sectores del Mirador y las inmediaciones de la estación de la Línea Roja de Mi Teleférico.

Foto: Ciudadanos intentan retirar las piedras que aún perjudican en la Autopista. Captura de pantalla.

Ante este escenario, la ABC desplegó brigadas técnicas que verificaron los deterioros estructurales en la vía, ya que ponen en riesgo la seguridad y alteran el flujo vehicular.

La entidad estatal recordó que estos actos vandálicos generan un perjuicio económico directo al Estado y anunció que se continuarán con las evaluaciones para cuantificar el daño económico.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el presidente de la ABC, Ernesto Farfán, exhortaron a las organizaciones sociales y manifestantes a deponer actitudes destructivas y preservar la infraestructura caminera del país.

Con información de ABI.



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