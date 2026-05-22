¿Cómo estará el clima este viernes? Estas son las temperaturas por región

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 22 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa, en algunas regiones con cielos despejados y con algunos chubascos en la Sede de Gobierno.

La Paz tendrá chubascos aislados y temperaturas que estarán entre 5°C y 17°C.

El Alto tendrá un comportamiento distinto al de la sede de gobierno, mostrando chubascos aislados y con una mínima de 1°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 18°C.

Potosí presentará una jornada con sol y temperaturas que oscilarán entre -4°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias, con un evidente descenso de temperaturas que afecta notoriamente a esta zona templada del país.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 8°C y 27°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 7°C y 18°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 4°C a los 16°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más fría debido al descenso de las temperaturas por esta temporada del año.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 14°C y 20°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 16°C y una máxima de 25°C sin probabilidad de lluvias a diferencia de otros días.

Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 17°C y 25°C y sin probabilidad de lluvias.

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