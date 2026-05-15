Senamhi anticipa jornada estable y sin lluvias en gran parte del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 15 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada despejada y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 22°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -2°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá una jornada con sol, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -2°C y 20°C.

Potosí presentará una jornada llena de sol y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.

Foto: Reporte del clima. Senamhi.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada despejada y temperaturas entre 8°C y 32°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 9°C y 21°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 2°C a los 24°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con baja probabilidad de lluvia con sensación térmica estable para esta región del país.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 19°C y 24°C.

Trinidad prevé chubascos aislados y una mínima de 19°C y una máxima de 30°C con probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá tormentas eléctricas, temperaturas entre 21°C y 32°C y con baja probabilidad de lluvias.

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