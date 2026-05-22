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Que no me pierda

Nuevo ministro Bascopé dialogará con actores que tengan un pliego sensato y honesto

El nuevo titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aseguró que se sentará con dirigentes que presenten demandas legítimas, promoviendo soluciones responsables y diálogo constructivo para superar la crisis laboral en La Paz.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 23:42

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Foto: Williams Bascopé, ministro de Trabajabo
La Paz

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En una entrevista en exclusiva en Que No Me Pierda (QNMP), Williams Bascopé, nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, afirmó que, tras asumir el cargo, su objetivo principal es abrir canales de diálogo con los sectores que presenten sus pliegos de demandas sensatas y honestas, priorizando la institucionalidad y el respeto a la Constitución.

“Nos vamos a sentar con todos aquellos dirigentes que de manera abierta y sincera vengan con pliegos que obviamente sean sensatos y honestos”, subrayó Bascopé, enfatizando que el gobierno respetará la centralidad de la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones legítimas.

Diálogo con firmeza

El ministro destacó la necesidad de mantener un diálogo con firmeza y responsabilidad, evitando confrontaciones que puedan dañar la cohesión social y el bienestar de la población:

“Debemos sentarnos a escuchar en qué cosas podemos colaborar y en qué hemos fallado, siempre poniendo por delante el interés del país y de los ciudadanos”, agregó.

Vamos a escuchar

Bascopé enfatizó que su rol será escuchar y mediar entre las partes, evitando los malos hábitos de confrontación y promoviendo la unidad nacional:

“No necesitamos la soberbia; necesitamos humildad y sinceridad. Este ministro está para dialogar, escuchar y descongestionar los conflictos que se han acumulado”, concluyó.

El titular del Ministerio de Trabajo asumió el compromiso de actuar con prudencia y transparencia, atendiendo los reclamos legítimos de los trabajadores y promoviendo un espacio donde se priorice el diálogo efectivo, el respeto a la ley y la búsqueda de soluciones reales.

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