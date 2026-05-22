Nuevo ministro Bascopé dialogará con actores que tengan un pliego sensato y honesto

El nuevo titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aseguró que se sentará con dirigentes que presenten demandas legítimas, promoviendo soluciones responsables y diálogo constructivo para superar la crisis laboral en La Paz.
21/05/2026 23:42
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En una entrevista en exclusiva en Que No Me Pierda (QNMP), Williams Bascopé, nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, afirmó que, tras asumir el cargo, su objetivo principal es abrir canales de diálogo con los sectores que presenten sus pliegos de demandas sensatas y honestas, priorizando la institucionalidad y el respeto a la Constitución.
“Nos vamos a sentar con todos aquellos dirigentes que de manera abierta y sincera vengan con pliegos que obviamente sean sensatos y honestos”, subrayó Bascopé, enfatizando que el gobierno respetará la centralidad de la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones legítimas.
Diálogo con firmeza
El ministro destacó la necesidad de mantener un diálogo con firmeza y responsabilidad, evitando confrontaciones que puedan dañar la cohesión social y el bienestar de la población:
“Debemos sentarnos a escuchar en qué cosas podemos colaborar y en qué hemos fallado, siempre poniendo por delante el interés del país y de los ciudadanos”, agregó.
Vamos a escuchar
Bascopé enfatizó que su rol será escuchar y mediar entre las partes, evitando los malos hábitos de confrontación y promoviendo la unidad nacional:
“No necesitamos la soberbia; necesitamos humildad y sinceridad. Este ministro está para dialogar, escuchar y descongestionar los conflictos que se han acumulado”, concluyó.
El titular del Ministerio de Trabajo asumió el compromiso de actuar con prudencia y transparencia, atendiendo los reclamos legítimos de los trabajadores y promoviendo un espacio donde se priorice el diálogo efectivo, el respeto a la ley y la búsqueda de soluciones reales.
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