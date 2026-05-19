Vecinos de Viacha piden intervención urgente ante desabastecimiento

Germán Salas, presidente ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales del Distrito 2 de Viacha, y Gustavo Limachi, vicepresidente, denunciaron la grave situación que atraviesa su municipio debido a bloqueos que impiden el acceso a insumos básicos.

“Muchas de las actividades han tenido que apagar sus hornos y paralizar operaciones, dejando a cientos de familias viacheñas sin su fuente de ingreso”, agregó.

“El municipio de Viacha en este momento está realmente en una situación de caos… ha quedado completamente encapsulado sin contar con vías alternas de acceso y salida”, señaló Salas.

Afecta a la salud

Los dirigentes alertaron sobre el impacto crítico en la salud de pacientes crónicos, incluyendo quienes requieren hemodiálisis, quimioterapia o controles cardiológicos, al no poder acceder a sus tratamientos oportunamente.

“Los pacientes con enfermedades crónicas no pueden asistir a sus controles médicos de especialidades ni acceder oportunamente a sus tratamientos entre los casos más delicados”, explicó Salas.

Limachi destacó que, a pesar de las pausas humanitarias recientes, la situación no ha mejorado significativamente:

“Ya vamos por la tercera semana donde no solamente hemos sido encapsulados, sino también hemos sido secuestrados… necesitamos tomar acciones inmediatas para que los alimentos puedan llegar a nuestro municipio.”

Impacto económico

Los dirigentes también advirtieron sobre el impacto económico y social en la población más vulnerable:

“Un 85% de la población vive del día a día. Si hoy no trabajas, mañana lamentablemente no vas a poder comer… el promedio de hijos por familia es de cuatro a cinco niños, y muchas personas dependen de ingresos diarios para subsistir”, concluyó Salas.

La Federación de Juntas Vecinales reiteró su llamado a las autoridades nacionales y sectores sociales para permitir la libre circulación de alimentos, combustible y medicamentos, evitando que Viacha siga aislada y agravando la crisis económica y social del municipio.

“Necesitamos que de una vez se dé solución a este conflicto de manera que Viacha no siga siendo encapsulado como está hasta el momento”, enfatizó Limachi.

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