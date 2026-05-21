Por reciprocidad, Colombia expulsa a encargado de la Embajada de Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó este 20 de mayo de 2026 que el funcionario boliviano Ariel Percy Molina Pimentel ha concluido sus funciones en Colombia a raíz de la decisión del gobierno boliviano respecto a la permanencia de la Embajada de Colombia en Bolivia, en cumplimiento del principio de reciprocidad diplomática.

“Se precisó a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones del señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia”, señaló el comunicado oficial.

La Cancillería enfatizó que no hubo mediación ni intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y que la decisión se ajusta a normas internacionales de relaciones diplomáticas. Además, reafirmó su compromiso con la soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Colombia mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político y el respeto a los derechos humanos”, indicó el comunicado.

Finalmente, el ministerio recordó los vínculos históricos de fraternidad y cooperación entre Colombia y Bolivia, destacando que la expulsión del diplomático boliviano se trata de un procedimiento formal y bilateral, sin afectar la relación diplomática ni los canales de comunicación entre ambos países.

“El compromiso del Gobierno de Colombia es preservar los canales diplomáticos y la amistad histórica entre nuestras naciones, construida a lo largo de más de un siglo”, concluyó el pronunciamiento.

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