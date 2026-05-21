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Falta de oxígeno y alimentos pone en riesgo a pacientes y neonatos

El Colegio Médico de La Paz, advirtió que la falta de oxígeno y alimentos en los centros de salud está generando una emergencia sanitaria tras bloqueos prolongados.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 0:02

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Foto: Luis Larrea, presidente del colegio mñedico de La Paz
La Paz

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El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que los hospitales de la ciudad enfrentan una crisis crítica de insumos y alimentación, afectando tanto a pacientes como a personal sanitario. El bloqueo de rutas ha impedido la llegada de oxígeno y otros recursos esenciales, poniendo en riesgo a pacientes con enfermedades crónicas, neonatos y personas que requieren atención especializada.

“Es insostenible seguir pidiendo que dejen pasar oxígeno a los hospitales. Algunos nosocomios tienen solo horas de provisión, mientras que otros apenas tres días de abastecimiento”, señaló Larrea.

Entre los hospitales más afectados se encuentran:

  1. Hospital del Niño: oxígeno asegurado por tres días adicionales gracias a la intervención de proveedores.
  2. Hospital del Tórax: entre tres y cuatro días de provisión, afectando pacientes con patologías pulmonares y cardíacas.
  3. Hospital de la Mujer: abastecimiento estimado en siete días; neonatos compartiendo incubadoras por la falta de recursos.
  4. Hospital Gastrointestinal: podría suspender cirugías programadas si no se normaliza la entrega de oxígeno y alimentos.

Alimentación

Larrea también destacó la falta de alimentación para los profesionales de salud, quienes muchas veces trabajan 24 horas continuas, y advirtió que la reducción de dietas de los pacientes prolonga la recuperación y afecta el estado general de salud.

“Un neonato no puede estar sin oxígeno más de dos o tres minutos. La falta de insumos es un acto que va en contra de la propia población y califica como un hecho delincuencial”, afirmó.

El presidente del Colegio Médico pidió diálogo inmediato con los sectores movilizados y la colaboración de autoridades para garantizar la entrega de oxígeno, alimentos y otros insumos críticos, solicitando que esta situación se solucione cuanto antes para evitar daños irreversibles a pacientes y personal médico.

Atención en Emergencias

Larrea advirtió que si los bloqueos continúan, los hospitales solo podrán mantener atención de emergencia durante aproximadamente siete días, y solicitó medidas urgentes para restaurar el abastecimiento completo.

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