"A ojos cerrados sabía que iba a funcionar": el equipo de ‘Pulso’ en Xona Streaming revoluciona las mañanas

La plataforma digital Xona Streaming ha capturado la atención de las audiencias jóvenes-adultas con el lanzamiento de ‘Pulso’, un innovador programa transmitido de lunes a viernes de 11:00 a 13:00. El espacio está dirigido a un público que busca temas referidos a la vida cotidiana desde una perspectiva distinta que incluye reflexión, humor inteligente y debate práctico.

Una mesa con visión intergeneracional

La conducción del formato reúne a Daniel Ardiles, Susana Rivero, Paula Ibáñez y Camila Pacheco, quienes logran consolidar una propuesta diversa y dinámica.

"Siento que este equipo ha sido conformado estratégicamente porque tenemos tres generaciones en mesa", explicó Pacheco, destacando el valor de la convivencia entre distintas edades frente al micrófono.

Camila Pacheco detalló que mientras Rivero representa la visión de los mayores de 40 años e Ibáñez la de los mayores de 35, ella, con 22 años, saca la cara por los veinteañeros. "Dani es nuestro cable a tierra", añadió la presentadora para definir el rol de su compañero en la dinámica diaria.

Debates cotidianos y conexión sin filtros

El programa aborda desde herramientas digitales y temas de coyuntura hasta problemáticas complejas como salud mental, estabilidad emocional y dinámicas de pareja.

"La semana pasada tocamos el tema de la salud sexual, el VIH, los amores, toxicidad, duelo de parejas, cómo las familias se involucran", puntualizó Pacheco sobre la agenda del espacio.

Por su parte, Susana Rivero destacó el valor de la libertad de expresión dentro del set y la importancia de la constante retroalimentación con los espectadores de la plataforma. "Me gusta que la gente se sienta identificada con cosas que tal vez no puede hablar, no tiene miedo y callan", afirmó la experimentada conductora respecto a la interacción en el chat en vivo.

Autenticidad como clave del éxito

Rivero, quien se define como alguien que no tiene pelos en la lengua, confesó su total confianza en el proyecto desde su origen.

"Es un canal conformado por personas muy capacitadas, a ojos cerrados yo sabía que esto iba a funcionar", concluyó con optimismo sobre el futuro de la producción.

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