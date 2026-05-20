"Pura Data Sin Filtro" revoluciona las pantallas de XONA con chismes, humor e invitados de lujo

El panorama del entretenimiento digital en el país vive una transformación histórica con la llegada de XONA, la plataforma de streaming más grande de Bolivia. Entre su variada parrilla de contenidos, la propuesta que ya está dando de qué hablar y conquistando a la audiencia es "Pura Data Sin Filtro", un espacio que combina de manera perfecta la información, el entretenimiento y, por supuesto, la dosis justa de chismes que el público espera.

El programa se emite en vivo todos los martes y jueves, de 13:00 a 15:00 horas, a través de los canales oficiales de @xonastreaming en YouTube y Facebook.

Química inmediata y una nueva faceta en el set

Para compartir el éxito de sus primeros episodios y la excelente vibra que se vive tras bambalinas, los cuatro conductores del espacio estuvieron como invitados especiales en el programa "Dueños de la Tarde" de la Red Uno. A pesar de que es la primera vez que trabajan juntos, la conexión entre ellos fue inmediata, transformando el set de televisión en una extensión de su propio show: una mesa llena de risas, bromas y datos picantes.

Cada uno de los integrantes aporta una esencia única al formato:

Khaterine Mendez: Con un sólido trasfondo en la radio y la locución, aporta frescura al panel. "Amo trabajar con Tito" , confesó entusiasmada sobre su dupla.

Eugenia Redín: Llega dispuesta a no guardarse nada y con un tono directo que promete atrapar a la audiencia. "Es espectacular, estoy súper feliz. Pasar de ser a la que criticaban a criticar, increíble. Van a aguantar mi lengua. Me encanta que tengamos esa soltura" , advirtió entre risas.

Alejandro Serrate: Se estrena en un rol diferente pero muy conectado con el público actual. "Estoy conociéndome en esta faceta porque sabemos que a todos nos encanta el chisme. Ahora, sentado en una mesa de streaming para hablar de eso. Soy muy sincero" , admitió.

Tito Larenti: Con su estilo único completa este cuarteto dinámico que equilibra la entrega de información con el entretenimiento puro.

Entrevistas "Sin Filtro" con los personajes del momento

Los presentadores adelantaron que uno de los pilares de "Pura Data" serán las entrevistas exclusivas y sin concesiones con las celebridades más importantes del país. Para la emisión de este jueves, anunciaron la visita del cantante Diego Ríos, actual jurado del exitoso reality La Gran Batalla Duelo de Voces.

Además, prometieron sentar en su mesa a los protagonistas de los escándalos y polémicas más comentados de Santa Cruz y de toda Bolivia, asegurando que se tocarán los temas de los que todos hablan, pero como nadie más se atreve a hacerlo.

¿Dónde verlos?: En vivo por YouTube y Facebook mediante la cuenta @xonastreaming.

Horario: 13:00 a 15:00 p.m.

Días: Martes y jueves

¡Sintoniza "Pura Data"!

Mira la programación en Red Uno Play