Bolivia está a punto de vivir una nueva era digital. Este viernes 08 de mayo, a las 18:00, se encenderán oficialmente las pantallas de XONA Streaming, la nueva plataforma que promete transformar el entretenimiento y la producción de contenido en vivo en el país.

La transmisión de lanzamiento podrá seguirse en vivo a través de su canal oficial de YouTube: https://youtube.com/@xonastreaming?si=6XdJjLQkezay1rI_

XONA Streaming llega con una propuesta moderna, tecnológica y pensada para una nueva generación de espectadores que busca contenido dinámico, cercano y de alta calidad.

La plataforma nace como la primera casa de streaming en Bolivia con infraestructura propia y un estudio gigante construido desde cero exclusivamente para crear contenido digital de alto nivel.

Con más de 200 metros cuadrados de construcción, XONA cuenta con tecnología de última generación, cámaras inteligentes capaces de lograr visuales impactantes y un moderno sistema de iluminación diseñado exclusivamente para streaming.

Contenido en vivo todos los días

XONA Streaming producirá cuatro programas diarios completamente diferentes, ofreciendo ocho horas continuas de contenido fresco, nacional y en vivo de lunes a domingo.

Entre sus propuestas habrá entretenimiento, música, noticias, deportes y espacios interactivos pensados para conectar con la audiencia digital actual.

Detrás del proyecto trabaja un equipo de más de 50 profesionales entre presentadores, producción y operadores técnicos especializados, todos apostando por elevar el estándar del streaming boliviano.

Porque el futuro del entretenimiento digital ya comenzó… y su nombre es XONA Streaming.

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