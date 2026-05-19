Schrupp asegura que Santa Cruz busca alianzas privadas ante el recalculo financiero en el Tahuichi

La Gobernación de Santa Cruz activó un plan en coordinación al Gobierno nacional para asegurar el desarrollo del partido internacional del próximo 21 de mayo en el estadio Tahuichi Aguilera. Las autoridades buscan frenar la incertidumbre internacional provocada por la coyuntura política y social que atraviesa el país.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, advirtió que “la inestabilidad del país que se proyecta afuera hace que cualquier delegación internacional tenga miedo de venir a Bolivia y quedarse varado o secuestrado en un bloqueo”.

Ante este escenario, el funcionario aclaró que “se han hecho las gestiones desde la Gobernación de Santa Cruz para garantizar la seguridad de las delegaciones, tanto del plantel como de los periodistas que vienen”.

El objetivo central de este despliegue institucional es contrarrestar la percepción negativa y blindar el espectáculo deportivo. “Como Gobierno departamental hemos hecho una coordinación con las fuerzas del orden, el Ministerio de Gobierno para garantizar la seguridad de las delegaciones y que tengamos este partido tan importante el 21 de mayo”, explicó Schrupp sobre las notas oficiales remitidas a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Con estas medidas aprobadas, la Conmebol ratificó el encuentro número 96 del torneo entre Blooming y Carabobo en el principal escenario cruceño. Indicó que la meta de las autoridades locales es contundente: “Demostrar que hay un ambiente diferente, de paz, que permite tener un evento de esta naturaleza”.

Modernización y financiamiento privado

Más allá de la seguridad inmediata para el duelo de mayo, la Gobernación ya ejecuta un plan integral de refacción estética y perimetral con la mirada puesta en la Final Única de la Copa Sudamericana 2027. Schrupp detalló que el proyecto del Tahuichi contempla tres etapas, donde "esta primera fase involucraba las mejoras de cubiertas y por parte de la Conmebol las luminarias y césped", abriendo paso a futuras fases para baños y exteriores bajo una lógica de concesión.

A pesar de que la situación económica obligó a recalcular los tiempos originales de entrega, el Gobierno autónomo busca mitigar el impacto financiero mediante alianzas estratégicas. "El modelo concesionario nos habilita como Gobierno Municipal a buscar el apoyo y un buen negocio con el sector privado", concluyó el vocero, asegurando que el avance continuará.

Mira la programación en Red Uno Play